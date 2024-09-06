Стратегия Запада насчет войны в Украине не изменилась, полагает эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и украинская операция "Курск" несет в себе потенциальные дипломатические выгоды, даже если не все военные цели будут достигнуты.

План Киева, по-видимому, нацелен на то, чтобы дать понять российскому диктатору Владимиру Путину, что "Украина будет удерживать российскую территорию и уничтожать российские силы и стратегические цели столько времени, сколько потребуется", приводит мнение австралийского генерала в отставке и научного сотрудника Института Лоуи Мика Райана The New York Times.

"Несмотря на провал попыток вывести российские войска с Донбасса, кампания под Курском заставила Запад по крайней мере пересмотреть некоторые из своих стратегических предположений насчет возможностей Украины", - полагает эксперт.

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По его словам, к сожалению, стратегия осталась такой же - "защищать Украину столько, сколько потребуется". Генерал полагает, что это стратегия поражения.

"Теория победы Путина основана на идее, что он может пережить готовность Запада оказывать Киеву мощную военную поддержку, одновременно лишая Украину возможности функционировать, нанося удары по критически важной инфраструктуре, задушивая экономику и терроризируя население с помощью ракетных ударов и ударов беспилотниками", - отмечается в статье.

В центре внимания Курск - новости, которые появились ранее

Украинская армия в начале августа начала освобождать территорию Курской области РФ и на конец месяца взяла под контроль 100 населенных пунктов. 4 сентября президент Владимир Зеленский сказал, что все задачи, определенные для операции на Курщине, воплощаются в жизнь.

По мнению старшего научного сотрудника Института мира и дипломатии, внештатного научного сотрудника Defense Priorities в Вашингтоне Эндрю Лэтэма, курский "гамбит" украинских сил сыграл на руку россиянам, поскольку наши силы якобы были отвлечены от центра тяжести в войне против захватчиков, вместо того, чтобы отвлечь противника от более важных фронтов на Донбассе.

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