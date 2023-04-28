Статистка жертв постоянно обновляется.

В Умани объявлен трехдневный траур по погибшим, которые стали жертвами массированного ракетного обстрела оккупантов в ночь на 28 апреля. На событие уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Трагическая статистика несколько раз обновлялась. О соответствующем решении сообщила мэр города Ирина Плетнева на своей странице в Facebook.

"В общине отменены все развлекательные мероприятия на неопределенный срок. В Умани объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российской агрессии", - отметила она.

Ракетный удар по Умани - количество жертв постоянно растет

Пока точно сказать, сколько человек стали жертвами ночного обстрела армией РФ города Умань, трудно. Городские власти уже несколько раз обновляли соответствующую статистику. Согласно последним данным, под завалами местной многоэтажки погибли 9 украинцев, 17 человек получили ранения.

У жителей города истерика. Сегодня утром украинка показала состояние своего дома после попадания ракеты РФ. Ее квартира вся в каплях крови. Комната, где обычно спят ее дети, подверглась значительным разрушениям.

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