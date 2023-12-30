Убитый на Запорожье сегодня отмечал свой день рождения.

В результате обстрелов российскими оккупантами Херсонской, Запорожской и Черниговской областей погибли трое мужчин.

Как сообщил в своем Telegram-канале начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российская армия убила жителя Антоновки.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома", - написал он.

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Кроме того, начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в 12: 10 враг в очередной раз цинично обстрелял жилую застройку города Степногорск из реактивных систем залпового огня.

"Эта атака отобрала жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения. Жутко. В голове не укладывается, как рашистских уродов носит земля", - подчеркнул глава ОВА.

Также глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что около 15: 00 россияне обстреляли Семеновку (Новгород-Северский район).

В результате обстрела повреждены более 30 домов и другая гражданская инфраструктура. "К сожалению, погиб 32-летний местный житель", - написал он.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Россия запустила по Украине более сотни ракет и десятки ударных беспилотников.

Вечером того дня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что известно уже о 30 погибших и более 160 раненых людях в результате массированного удара России по территории Украины.

Сегодня, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно массированного удара России по Украине 29 декабря, сообщив о 39 погибших. Он отметил, что работы по ликвидации последствий атаки до сих пор продолжаются. В результате удара пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

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