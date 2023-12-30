Лысак отметил меткую работу подразделения противовоздушной обороны.

Подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59 в небе над Днепровским районом.

Об этом речь идет в сообщении на странице ПК "Восток" в Facebook: "Относительно звука взрыва в Днепре. Да, работало ПВО: подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59".

В то же время глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что командование "Восток" сбило ракету над Днепровским районом. "Меткая работа", - отметил он.

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Массированная ракетная атака на Украину

Ночью и утром 29 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты различного типа.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах. В частности, по состоянию на 13:00 сообщалось, что в результате обстрела российскими захватчиками в Днепре пять человек погибли и 28 - получили ранения.

Вечером Лысак сообщил, что за день оккупанты убили шестерых мирных людей, по области - 38 пострадавших.

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