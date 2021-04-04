Погибших предположительно будут хоронить на Волыни, однако дата прибытия тел еще не известна.

За последние два дня в зоне ООС погибли двое бойцов родом с Волыни - Сергей Сулима и Андрей Горлатый.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

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Отмечается, что военнослужащий Сергей Александрович Сулима, 1980 г. р. - погиб вчера, 3 апреля. Боец родился в Луцке, но последние годы проживал на Ивано-Франковщине, оттуда и пошел на контракт. Не женат. На Волыни проживают его мать и сестра.

Младший сержант, ст. механик-водитель Андрей Васильевич Горлатый погиб сегодня, 4 апреля. До призыва на контракт в январе 2018 года он проживал в Луцке. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке проживают его мать и сестра.

Погибших предположительно будут хоронить на Волыни, однако дата прибытия тел еще не известна.

Ранее в ООС сообщили, что 3 апреля один украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве и погиб.

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Автор: Дмитрий Захаров