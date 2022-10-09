Одна из версий – удачная атака ВСУ, отметил Гудков.

Подрыв Крымского моста – это или хорошо спланированный ракетный удар ВСУ, или провокация российских силовиков.

Такие две версии взрыва назвал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

"У меня две версии. Первая – это удачная атака ВСУ, ракетная атака, которая позволила разрушить часть моста… Вторая версия – это действительно могла быть провокация российских "ястребов", которые пустили по мосту грузовик, начиненный взрывчаткой, и в определенный момент взорвали его", – отметил он.

"Интрига остается, дальше могут быть разные версии", – добавил Гудков.

Подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что подрыв Крымского моста был спецоперацией Службы безопасности Украины.

В то же время, в пресс-службе СБУ официально не комментировали инцидент.

Как сообщал УНИАН, утром8 октября в сети появилась информация, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В России заявили, что после подрыва грузовика на Крымском мосту загорелся железнодорожный состав с топливом.