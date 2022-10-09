Роман Свитан уверен, что РФ не применит ядерное оружие.

Россия не сможет ответить Украине за подрыв Крымского моста.

Такой прогноз сделал военный эксперт, полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в новом выпуске программы "Балаканка" на канале "Гроші".

"У них практически ничего не осталось в обойме, что бы они не использовали по Украине, – отметил он. – У них нечем ответить. Они даже не будут эту тему развивать… Никакой "ответки" не будет… Оптимальный вариант для них – найти какой-то механизм уйти с этой темы".

Эксперт уверен, что ядерное оружия Россия точно применять не будет.

"Разговоры о применении ядерного оружия уже были. Этот выстрел они уже тоже использовали… Применения ядерного оружия точно не будет. Никто не возьмет на себя такую роль убийцы Российской Федерации и российской армии, потому как любое действие россиян по движению в сторону применения ядерного оружия повлечет нанесение превентивного удара, причем по центру принятия решений или по центрам исполнения. Эта тема навсегда потухнет вместе с этими центрами".

Свитан добавил, что в России это прекрасно понимают.

Подрыв Крымского моста: последсвия для России

В связи со взрывом на Крымском мосту группировка российских оккупационных сил на Южном плацдарме в Украине остается без снабжения, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В британской разведке также отметили, что повреждение Крымского моста явно окажет значительное влияние на способность России поддерживать свои войска на юге Украины, а также сильно ударят по Путину.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что после подрыва Крымского моста Россия может нанести групповой ракетный удар или осуществить очередную атаку иранскими дронами.