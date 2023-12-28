Масштаб трагедии до сих пор плохо осознают даже в Украине, говорят журналисты.

Число жертв июньского наводнения на Херсонщине, произошедшего в результате разрушения Каховской ГЭС россиянами, значительно превышает оценки не только России, но и Украины. Речь идет о сотнях и сотнях погибших, пишет Associated Press по результатам журналистского расследования.

Издание пришло к выводу, что российские оккупационные власти "значительно и намеренно" занизили количество погибших во время наводнения, охватившего значительные территории оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине. Опрошенные журналистами свидетели рассказали, что оккупанты взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно изымая тела, на которые не претендовала семья, и не позволяли местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с умершими, угрожая им, когда они игнорировали приказы.

"Маштаб этой трагедии не только Россия, но даже Украина не осознает. Это огромная трагедия", - рассказала медсестра Светлана, которая сначала следила за процессом сбора свидетельств о смерти, а затем сбежала на контролируемую Украиной территорию.

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По данным, которые озвучила Россия, во время наводнения 59 человек утонули на территории, которую она контролирует. Но журналисты AP пришли к выводу, что только в оккупированных Олешках, где на момент наводнения проживало примерно 16 000 человек, количество жертв исчисляется по крайней мере сотнями.

"Точное количество погибших — в Алешках, самом густонаселенном городе оккупированной территории до войны, и за его пределами – может никогда не быть известно, даже если украинские силы вернут территорию и смогут провести расследование на месте", - пишет издание.

По словам трех медработников, которые вели учет погибших в Алешках, и одного волонтера, который хоронил тела, погибших хоронили в групповых могилах, а неопознанные тела куда-то вывезли, и их больше никто не видел. В закрытом Telegram-чате, где находятся 3 000 жителей Алешек, люди писали о телах, которые лежат на улицах, затем оккупанты их собрали и вывезли в неизвестном направлении.

Как рассказали медсестры Светлана и Елена, работавшие в то время в больнице Алешок, захватчики дали строгий приказ с запретом выдавать свидетельства о смерти от наводнения. Однако им все еще разрешалось выдавать справки о других причинах смерти. Новое правило было обнародовано устно.

С этого момента, по их словам, погибших от наводнения должны были направлять на вскрытие в другие учреждения Херсонской области, в Каланчак, Скадовск и Геническ, где врачи, утвержденные оккупационными властями, будут отвечать за выдачу справок после проведения судебно-медицинских экспертиз.

Но, как рассказывают свидетели, в первые три дня наводнения, когда оккупационные власти просто сбежали из Алешек, люди самостоятельно хоронили погибших.

"Первые тела были похоронены в центре города (возле церкви), так как 90% города было под водой. Эти тела не были учтены больницей, ни вскрытием, ни временем смерти, их сразу похоронили. Тела собрали и похоронили в братской могиле, чтобы они не начали разлагаться на улицах города. После деоккупации будет эксгумация. Тогда мы сможем все расследовать", - рассказывают очевидцы и родственники погибших.

По оценкам медиков, всего в Алешках утонули от 200 до 300 человек. Большинство - старшего возраста, кто физически не мог покинуть свои дома или взобраться на крышу.

Жители Алешек в разговоре с AP после возвращения на подконтрольную Украине территорию сказали, что большая часть города уже непригодна для проживания. Сейчас двух третей Алешек нет, уничтожены целые районы.

Уничтожение Каховской ГЭС и наводнение на Херсонщине - последние новости

Как писал УНИАН, ООН опубликовала экологическую экспресс-оценку подрыва российскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне этого года. Это событие признано экологической катастрофой далеко идущего масштаба, которая выходит за пределы Украины, масштабы которых могут быть непонятными спустя годы или даже десятилетия. Наводнение ниже по течению вызвало значительные экологические потери и ущерб, но ситуация выше по течению от плотины не менее важна.

По словам экономистов, после войны Украине обязательно надо отстроить Каховскую дамбу, ведь без Каховского водохранилища Украина потеряет сельское хозяйство на юге.

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