В Новой Каховке вода дошла до горисполкома, поделился местный житель.

Где-то с двух часов ночи началась активная стрельба между правым и левым берегом, подрыв Каховской ГЭС был где-то в три - его было слышно, но не видно.

Об этом во вторник, 6 июня, корреспонденту УНИАН рассказал местный житель Новой Каховки на принципах анонимности. "Все спали. Где-то с двух часов ночи началась активная стрельба между правым и левым берегом. Сам подрыв был в три часа, его было слышно, но не видно", - рассказал он.

По словам жителя Новой Каховки, город подтопило. Где-то на 5 метров расширилось русло. Лужи дошли до горисполкома, подтопило прибрежные дачи. И все. По его мнению, где-то в течение дня-двух вода из обжитых районов уйдет обратно.

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Подрыв Каховской дамбы - последствия, о которых надо знать

Как сообщал УНИАН, утром 6 июня стало известно о подрыве дамбы Каховской ГЭС. Плотина получила серьезные повреждения, что привело к неконтролируемому выливанию воды из Каховского водохранилища. Поэтому есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Опасность урожает населенным пунктам, расположенным на юге Украины.

В Херсонской ОВА заявили, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического около 11 часов. Людей призывают срочно собрать документы, вещи первой необходимости и ждать эвакуационных автобусов.

По данным мэра Каховки Владимира Коваленко, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС город-спутник Новую Каховку сильно подтапливает. По состоянию на 6:30 утра подтопления уже фиксировались в зоопарке "Сказочная дубрава" и летнем театре.

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