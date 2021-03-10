14 февраля на подконтрольной территории Донбасса в результате подрыва погибли трое военных 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Экс-начальнику инженерной службы сообщено о подозрении в халатном отношении к службе из-за гибели трех военных неподалеку от Новолуганского 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, в январе-феврале 2021 года военнослужащий не принял мер для обозначения предупредительными знаками и осуществления ограждения группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

«Также не проинформировал командование об их местонахождении, не принял мер по охране этого участка местности и разминированию взрывоопасных предметов. Это привело к гибели 14 февраля 2021 года трех военнослужащих в результате взрыва мин», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.

Что произошло

14 февраля на подконтрольной Украины территории Донбасса в районе Новолуганского в результате подрыва погибли трое военных: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады двигались к огневым позициям для проверки несения службы и смены военнослужащих, но получили ранения, несовместимые с жизнью.

ГБР начало расследование обстоятельств гибели трех украинских военных.

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Автор: Тамара Отовская