Подоляк говорит, что сейчас потери в разы меньше тех, которые были в июне.

Украине удалось уменьшить втрое боевые потери по сравнению с началом июня, когда они составляли 100-200 военных в сутки.

Об этом рассказал BBC Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его данным, сейчас на фронте ежедневно гибнет около 30-50 человек.

"Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько гибнет людей, даст Генеральный штаб ВСУ", - добавил он.

По словам Подоляка, большие потери в июня были обусловлены переходом на второй этап войны, когда начиналась артиллерийская война и враг "засыпал" украинские позиции.

"Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. И третье - наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", - пояснил он.

Что этому предшествовало

1 июня в интервью президент Владимир Зеленский заявлял, что ежедневно на фронте гибнут от 60 до 100 украинских военных. Еще около 500 человек ежедневно получают ранения.

Еще раньше, в середине апреля президент озвучил СМИ цифру о гибели 2,5 - 3 тысяч военных украинских Вооруженных сил в войне с оккупантами. В то же время, около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и что "сложно сказать, как много выживут".

Генштаб ВСУ информацию о потерях в нашей армии не публикует.