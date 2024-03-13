Посольство России при Святом Престоле расхвалило понтифика.

Папа Римский Франциск после того, как сделал скандальное заявление о войне Украины против РФ, снова осудил все войны в среду, 13 марта.

Понтифик осудил противостояния в Ватикане на площади Святого Петра во время еженедельной аудиенции, пишет Reuters. "…много молодых людей идут умирать (на войну, - Ред.). Будем молить Господа, чтобы Он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которое всегда приводит к поражению", - заявил Папа Римский.

В этот же день посольство России при Святом Престоле поздравило Франциска с 11-й годовщиной его избрания. В росссийском диппредставительстве назвали понтифика "истинным и искренним сторонником гуманизма, мира и традиционных ценностей". В российском посольстве добавили, что он один "из немногих политических лидеров с подлинно стратегической точкой зрения на мировые проблемы".

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В скандал угодил Папа Римский - "белый флаг" спровоцировал резонанс

Папа Римский Франциск во время интервью швейцарской телерадиокомпании, ответил на вопрос, какая его позиция в дебатах между теми, кто говорит, что Украина должна сдаться, поскольку якобы "не смогла дать отпор" россиянам, и людьми, которые уверены, что таким путем агрессивные действия РФ будут узаконены. Интервьюер при этом использовал фразу "белый флаг".

Понтифик сказал, что "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры". Заявление Папы Римского прокомментировал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил, что главарь россиян Владимир Путин не заинтересован в переговорах, он использует паузу на фронте для усиления своих оккупационных сил.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что для наступления мира нужно, чтобы российский диктатор прекратил агрессию, попытки захватить и удерживать территорию Украины и согласился на переговоры, а он пока не хочет этого делать.

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