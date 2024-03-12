Миллер отметил, что США поддерживают "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского.

В Государственном департаменте США прокомментировали скандальное заявление Папы Римского Франциска относительно "белого флага" относительно войны РФ против Украины.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил: "Мы поддерживаем право Украины на самозащиту. Мы говорили снова и снова, что ничего об Украине без Украины".

Миллер отметил, что США поддерживают "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также усилия Украины по прекращению войны.

Видео дня

"Но для этого нужно, чтобы Владимир Путин прекратил агрессию, прекратил попытки захватить и удерживать украинскую территорию, и согласился на переговоры, а он пока не желает этого делать", - добавил Миллер.

Скандальное заявление Папы Римского

Недавно Папа Римский заявил, что сильнейшим в этой войне окажется тот, кто "думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Позже в Ватикане уточнили слова понтифика. Мол, он имел в виду проведение переговоров между враждующими сторонами.

В Польше посоветовали Папе Римскому лучше призвать российского диктатора Путина "набраться мужества вывести войска из Украины".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на заявление Папы Римского Франциска, который предложил "поднять белый флаг и вести переговоры", говоря о ситуации в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: