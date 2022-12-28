Система датчиков поможет защитить не только критическую инфраструктуру, но и другие объекты.

На Киевщине для защиты объектов критической инфраструктуры решили установить датчики, которые смогут собирать акустическую информацию и своевременно передавать ее подразделениям ПВО.

"Это сможет не только защитить критическую инфраструктуру, не только подстанции, которые постоянно обстреливает враг, но и другие объекты, куда будут нацелены удары", – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он пояснил, что речь идет о датчиках дополнительного сбора информации, которые позволят ПВО получать данные не только с радаров и с линии 102, но и с тех мест, где нет людей.

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Атаки на украинскую инфраструктуру

19 декабря россияне массированно атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Враг запустил 23 беспилотника, нашим воинам удалось ликвидировать 18 из них. Противнику удалось попасть в объекты энергетической инфраструктуры, и в энергосистеме возник серьезный дефицит мощности.

28 декабря генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация со светом в Киеве стабилизируется - в ближайшее время столица сможет вернуться к отключениям электроэнергии по графикам.

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