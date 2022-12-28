Не надо включать в розетки все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет, подчеркнули в компании YASNO.

Ситуация со светом в Киеве стабилизируется - в ближайшее время столица сможет вернуться к отключениям электроэнергии по графикам.

После возвращения графиков необходимо использовать электроэнергию ответственно, чтобы с поставкой "не было перекосов", об этом генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко сообщил в социальной сети Facebook.

"Прежде всего, коллеги видят, что ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это чувствуете", - отметил он.

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Коваленко подчеркнул, что не надо "включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет".

Гендиректор YASNO отметил, что дополнительно к домам, которые отключаются централизованно, добавляется значительное количество тех, кто отключается самостоятельно.

"К тому же, городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов. Чтобы получить такую компенсацию, ОСМД/ЖСК должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов. И это будет действительно хорошей инвестицией и проявлением заботы, потому что от таких генераторов можно запитать водяные насосы, лифты или другую технику", - рассказал Коваленко.

Ситуация с электроэнергией в Украине - это стоит знать

19 декабря россияне массированно атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Враг запустил 23 беспилотника, нашим воинам удалось ликвидировать 18 из них. Противнику удалось попасть в объекты энергетической инфраструктуры, и в энергосистеме возник серьезный дефицит мощности.

21 декабря Сергей Коваленко отмечал, что ситуация с энергоснабжением в Киеве была самая сложная в стране. 27 числа он сообщил, что в столицу поступают стабильные объемы электрической энергии.

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