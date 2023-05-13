Ночью россияне устроили очередной рейд "Шахедами".

В Киевской области российский беспилотник упал на жилой дом. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"В результате падения беспилотного летательного аппарата – я так понимаю, сбития – поврежден один из жилых домов", - заявил он.

Хорунжий отказался раскрыть более подробную информацию о последствиях атаки по Киевщине. Также пока не раскрывается информация о последствиях атаки на западные регионы страны.

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По его словам, в результате ночного обстрела Николаева предварительно пострадали три человека. Они получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. Повреждены несколько зданий, включая пятиэтажный жилой дом.

"Предварительно это были дальнобойные системы залпового огня", – заявил спикер.

Ночная воздушная атака – что известно

Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Известно, что в Киевской области работали системы ПВО.

Под утро появилась информация, что в Хмельницкой области российским оккупантам удалось поразить объект критической инфраструктуры. Подробности пока не раскрываются.

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