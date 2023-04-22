Дотации составят почти 90% от общих доходов временно оккупированных земель.

Захваченные украинские регионы обойдутся российскому бюджету в 410,7 млрд рублей. Такую сумму Россия выделит на дотации оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в 2023 году, следует из оперативных данных системы "Электронный бюджет".

Дотации составят почти 90% от общих доходов временно оккупированных земель. Доля федеральных трансфертов в захваченные регионы станет самой высокой в России — больше чем в Ингушетию (82%), Чечню (около 80%) и Тыву (около 79%).

Более того, так называемая "ДНР" станет самым дотационным регионом в России — на его содержание выделят 171,1 млрд рублей при том, что общие доходы областного бюджета составят 196,4 млрд рублей. На втором месте по объему трансфертов — аннексированный в 2014 году Крым, куда направят 162 млрд рублей.

Видео дня

Доходы бюджета так называемой "ЛНР" за год составят 134,6 млрд рублей, из них 113,3 млрд рублей выделят из межбюджетных трансфертов. Общий доход Запорожской области составит 68,5 млрд рублей, из которых 65,2 млрд — это дотация федерального бюджета. Доходы Херсонской области ожидаются на уровне 61,8 млрд рублей, из них 61 млрд — межбюджетные трансферты.

Ситуация в оккупированных регионах Украины - детали

Во временно оккупированный россиянами Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов из числа осужденных.

На данный момент россияне не проводят эвакуацию непосредственно в Мелитополе, однако в приближенных к фронту районах Запорожья такие меры есть.

Во временно оккупированном Крыму растет недовольство населения из-за проведения активной мобилизации представителями российских администраций.