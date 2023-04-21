Некоторые боевые подразделения, которые ранее находились в городе, постепенно выводятся в Крым.

Во временно оккупированный россиянами Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов из числа осужденных.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00. Отмечается, что численность этого подразделения - около 300 человек. Они якобы должны обеспечивать правопорядок.

"Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу Российской Федерации, вероятно, для поднятия духа захватчиков. В то же время известно, что некоторые боевые подразделения, которые ранее находились в городе, постепенно выводятся из населенного пункта на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера Генеральный штаб сообщал, что во временно оккупированном Крыму около 400 захватчиков планируют переместить на оборонительные позиции в районе Владимировки.

Скадовск в оккупации - последние новости

Ранее в Генштабе сообщили, что в Скадовске оккупанты заставляют местных коллаборантов подписывать обязательства не выезжать за пределы района.

В марте в городе подрвали машину "командира взвода патрульно-постовой службы полиции", который работал на российских захватчиков. Он погиб на месте.

По данным Центра национального сопротивления, в Скадовске российские военные забирают у людей автомобили "на нужды российской армии".

Осенью в СМИ появилась информация о том, что оккупанты повесили у суда 56-летнюю женщину, которая имела проукраинскую позицию.

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