Там увеличивается количество людей, скептически настроенных к войне.

Во временно оккупированном Крыму растет недовольство населения из-за проведения активной мобилизации представителями российских администраций.

Как сообщает Центр национального сопротивления, на полуострове значительно возросло количество лиц, выезжающих в Россию железнодорожным транспортом ночными и резервными поездами.

Кроме того, в Крыму активно продают недвижимость и отменяют бронирование в гостиницах на летний отдых. В то же время среди населения увеличивается количество людей, которые скептически высказываются относительно течения и результатов так называемой "специальной военной операции". В результате чего оккупанты на полуострове усилили "борьбу с экстремизмом".

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Ситуация в Крыму - последние новости

Несколько ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.

По словам президента Владимира Зеленского, из Крыма началась миграция "самых дальновидных крыс государства-террориста".

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