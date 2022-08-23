Состояние российской армии с каждым днем ухудшается, отмечают эксперты.

Российские солдаты отказываются воевать. Они увидели Украину не через кремлевские медиа, а собственными глазами и признали журналистам "Важных историй", что в так называемой "спецоперации" нет никакого смысла, и фактически подтвердили - Путин и его пропагандисты врут.

В сюжете проекта FreeДом журналисты привели признание российского военного Даниила Фролкина о собственных зверствах и зверствах сослуживцев в селе Андреевка на Киевщине - расстреле гражданского населения и мародерстве.

"Смысл этой войны? Мы якобы пытаемся освободить мирное население от фашизма, но сами уничтожаем это же мирное население", - говорил Фролкин.

Еще один военный преступник, который теперь не хочет войны, - десантник Павел Филатьев, он в начале августа опубликовала электронную книгу о войне, но уже пару дней как он уехал из России, опасаясь за свою жизнь. Военный сделал еще более важное заявление: сослуживцы поддержали его антивоенное выступление.

Не все готовы говорить открыто - российские журналисты записали анонимные истории солдат, которые признали, что российская агрессия преступна. Все военные говорят об ужасном положении российской армии, нехватке обмундирования, плохой технике, о невероятно низкой подготовке и о ключевом для них бесчеловечном отношении командования.

"Они не хотят умирать, они прекрасно знают, например, те, которые присутствуют в зоне боевых действий и отказываются идти на передовую, они прекрасно знают, какие реальные потери", - подчеркнул военный эксперт Александр Коваленко.

Эксперты уверены, дальше военных, которые отказываются воевать, будет только больше. Российским силам, которые несут колоссальные человеческие потери, катастрофически не хватает военных.

"В Нижегородской области провалилось полностью формирование танкового батальона имени Минина... На сегодняшний день по состоянию на август комплетация батальона экипажами в 160 человек полностью провалена, контракты подписали 30 человек", - отметил Коваленко.

Как сообщал Генштаб, общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 августа ориентировочно составили 45 тыс. 550 человек.

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