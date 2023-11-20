Шторм в море сегодня достаточно сильный, некоторые суда даже срывало с якорей, сообщил спикер Военно-морских сил украинской армии.

Отсутствие вражеских обстрелов сегодня ночью связано прежде всего со штормовой погодой.

Об этом представитель ВМС (Военно-морских сил) Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сказал в телемарафоне в понедельник, 10 ноября. "В первую очередь это связано со штормовой погодой. Ситуация в море сейчас была довольно сложная, шторм довольно сильный, некоторые суда даже с якорей срывало. Поэтому выходить в таких условиях смысла нет, дальнобойное оружие применять в таких условиях фактически невозможно. Насколько мне известно, даже авиация не работала. Поэтому, соответственно, из-за этого относительно спокойная ночь у нас была", - подчеркнул он.

Он отметил, что, как правило, сезон штормов длительный. "Но сказать, что это хорошо, тоже нельзя, потому что это влияет и на гражданское судоходство. Единственное хорошо, что в таких погодных условиях наш враг не может действовать и, в принципе, это дает перерыв, чтобы немножко передохнуть всем, кто привлечен непосредственно к выполнению обязанностей", - отметил Плетенчук.

Видео дня

Говоря о ситуации в зимний период, он отметил, что, учитывая то, что зимы у нас достаточно теплые, поэтому нельзя говорить о существенном изменении поведения врага. "Готовимся к зиме. И уже одну такую зиму прошли. Надеемся, что в этом году пройти зиму будет легче, потому что враг подготовлен хуже, чем в прошлом году. А мы готовы лучше", - сказал спикер ВМС ВСУ.

По его словам, россияне были больше подготовлены в прошлом году, потому что имели больше вооружения и не рассчитывали на "такую затяжную кампанию в Украине и соответственно отстрелялись тем запасом, который у них был". При этом добавил, что Украина сейчас более готова, потому что имеет опыт и больше имеет вооружения для противодействия врагу, чем в прошлом году.

Важные новости - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, во время шторма затонуло турецкое грузовое судно Kafkametler с 12 членами экипажа на борту у черноморского побережья Турции.

Предварительно считается, что судно затонуло после столкновения с волнорезом. Отмечается, что в воскресенье в регионе бушевал мощный шторм, и погода не позволила воздушным и морским судам проводить поиски.

Утром Главное управление морских дел Турции сообщило, что найдено тело одного из матросов. По данным TRT Haber, турецкое грузовое судно перевозило из российского порта Темрюк 1,5 тысячи тонн ферросплавов в порт Алиага в Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: