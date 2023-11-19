Этот коридор работает в режиме как импорта, так и экспорта.

Представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что "зерновой коридор"позволяет обеспечивать достаточно немалое количество судов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации с "зерновыми коридорами".

"Этот коридор работает. Он уже не "зерновой". Фактически он работает в таком режиме, который позволяет обеспечивать довольно немалое количество судов. Конечно, нам очень далеко еще до показателей, которые мы имели до начала полномасштабного вторжения. Тем не менее, это больше сотни на заход, на выход", - отметил спикер.

Он добавил, что этот коридор работает в режиме как импорта, так и экспорта, что является очень важным показателем.

"Нас не может не радовать тот уровень доверия, с которым к нам относятся судовладельцы, экипажи, команды, доверяя нам и возвращаясь к нашим территориальным водам", - сказал Плетченук.

В то же время представитель отметил, что это сложная работа – обеспечивать их безопасность. Однако есть устойчивое развитие в этом вопросе и стала работа.

Зерновая инициатива - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна передаст Украине патрульные корабли для защиты "зернового коридора". Он отметил, что Украина благодаря поставкам зерновых продолжает обеспечивать мир продовольствием.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "зерновой коридор" работает. "Сейчас преодолеваем отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняем положительную динамику", - сказал он.

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