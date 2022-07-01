В ведомстве страны-агрессора заявляют, что всем участникам "постановки" выплатят денежное вознаграждение.

В Минобороны Российской Федерации анонсируют новые авиаудары по Одессе запрещенным оружием.

Об этом говорится в сообщении ведомства страны-агрессора.

Так, оккупанты заявляют, что в Одессе готовится "очередная провокация" с запланированным убийством мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов.

"Планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена "массовка" (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших", - заявляют в Минобороны оккупантов.

В ведомстве также заявляют, что всем участникам "постановки" выплатят денежное вознаграждение.

Напомним, число погибших в результате ракетного удара по жилому дому и базам отдыха в Белгород-Днестровском районе достигло 19 человек.

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