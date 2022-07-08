По Одесской области враг запустил с самолета ракету, которая разорвалась над Черным морем.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"Около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущено крылатую ракету типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью", - отметил он.
Назаров добавил, что вполне вероятно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв.
Также отмечается, что корабельная группировка вражеского флота продолжает держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины.
Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские военные сбили над Черным морем три ракеты Х-59, которыми враг пытался атаковать порты "Очаков"(Николаевская обл.) и "Черноморск" (Одесская обл.).