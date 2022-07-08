Вполне вероятно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне.

По Одесской области враг запустил с самолета ракету, которая разорвалась над Черным морем.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущено крылатую ракету типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью", - отметил он.

Назаров добавил, что вполне вероятно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв.

Также отмечается, что корабельная группировка вражеского флота продолжает держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские военные сбили над Черным морем три ракеты Х-59, которыми враг пытался атаковать порты "Очаков"(Николаевская обл.) и "Черноморск" (Одесская обл.).

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