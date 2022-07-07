Противники попали в танкер Millennial Spirit ракетой Х-31, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

Враг с самолета Су-30 сегодня выпустил две ракеты, одна из которых попала в танкер Millennial Spirit, который дрейфует в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Во время очередного авиационного удара по Одесской области с самолета Су-30 выпущено две ракеты Х-31. Одна попала в танкер Millennial Spirit (флаг Молдовы), который дрейфует в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту. Напомним, танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море в начале российского вторжения в Украину", - сказано в сообщении.

Как отмечается, сейчас, вероятно, происходит горение остатков груза. На момент первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады россиянами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия.

В командовании добавили, что вторая вражеская ракета самоликвидировалась над морем.

В социальных сетях местные жители сообщали, что в пригороде Одессы слышат взрывы. Также звуки взрывов были слышны и в самом городе. Люди утверждали, что видят много дыма со стороны Черного моря.

Напомним, 25 февраля неподалеку от порта "Пивденный" (Одесская обл.) на якорной стоянке 355 произошло попадание двух российских ракет в бункеровщик Millennium spirit, который имел на борту большое количество мазута и дизельного топлива.

В результате этой атаки судно вспыхнуло. Десять человек экипажа судна - граждане Российской Федерации и жители Крыма эвакуировались, прыгнув в воду. На помощь им вышли два украинских буксира, которые спасли экипаж. Пострадавших доставили в больницы с телесными повреждениями различной степени тяжести, в частности, со значительным переохлаждением. Два человека были без сознания, среди них - капитан судна, который получил 45% ожогов тела и впоследствии умер.

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