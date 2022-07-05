Российские ракеты Х-59 были сбиты над Черным морем.

Украинские военные сегодня сбили три ракеты, которыми враг пытался атаковать порты "Очаков" (Николаевская обл.) и "Черноморск" (Одесская обл.).

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

"С использованием авиации в полдень враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Благодаря меткой работе сил противовоздушной обороны ликвидированы все 3 ракеты над морем", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 июня утром россияне обстреляли Очаков на Николаевщине. В результате обстрелов три человека погибли, еще шестеро получили ранения.

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