Уже несколько недель украинские силы удерживают плацдарм на левом берегу Днепра недалеко от Херсона.

Российские войска понесли тяжелые потери в битве на левом берегу Днепра в районе Херсона, где ВСУ смогли создать небольшой плацдарм. Об этом BBC на условиях анонимности рассказали сами россияне. Их рассказ с разрешения BBC публикует украинское издание NV.

По словам российских оккупантов, в настоящее время на плацдарме в районе села Крынки закрепились около 500 украинских солдат. Россияне утверждают, что непосредственно перед высадкой несколько украинских ДРГ перебрались на левый берег и, переодевшись в российскую военную форму и форму пожарных, якобы ездили вдоль реки и зачищали российские позиции, пользуясь эффектом неожиданности. А уже потом, по словам оккупантов, началась высадка украинской пехоты в районе Крынок.

"19, 20, 21 октября нас разбили здесь сильно. Но потом нам прислали морских пехотинцев, и мы выжили только благодаря этому. Танков их здесь не видел, они их подгоняли с того берега и в районе Антоновки жарили. Но они захватили несколько наших машин", — рассказал один из россиян.

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Также оккупанты жалуются на украинские быстроходные лодки, которые могут быстро и незаметно переправлять подкрепления через реку.

"Уже несколько человек попали в плен. Исчез наш командир со всеми заместителями. У нас тяжелая ситуация. За ночь положили две наши роты. Украинцы закрепились на нашей стороне в районе Крынок, и оттуда пока выбить их не можем. Дежурим не сутки через сутки, а все время без замен. Людей нет. Плюс все боятся", — говорит один из россиян.

В целом потери оккупантов на этом участке составляют, по меньшей мере, несколько сотен человек.

"От нашей роты осталось 26 человек, в первой роте — 24, во второй роте — 27, в третьей роте — чуть больше 20… В каждой было примерно по сто", — рассказал российский солдат.

Битва за левый берег Днепра

Как писал УНИАН, уже несколько недель украинские силы присутствуют на левом берегу Днепра в районе Херсона. Несмотря на отчаянные попытки оккупантов уничтожить плацдарм, украинские солдаты не только удерживают свои позиции, но даже расширяют территорию под своим контролем.

Также мы рассказывали, что на днях была замечена переброска на левый берег как минимум одной бронемашины, что может указывать на относительно благополучную ситуацию для украинских сил на этом участке.

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