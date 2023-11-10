Аналитики считают, что любое потенциальное передислоцирование оккупантов на Херсонское направление может ухудшить способность РФ поддерживать другие операции и усилия.

Российскому военному командованию может быть трудно передислоцировать боеспособное подкрепление для ответа на украинские операции в восточной части Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Эксперты отмечают, что это связано с дефицитом личного состава и необходимостью одновременно обороняться в западной части Запорожской области и поддерживать наступательные действия на востоке Украины.

Аналитики ссылаясь на российских военных блогеров отмечают, что украинские силы "установили контроль" над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) и вели штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта. Также есть сообщения о том, что украинские силы продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок.

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А украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска по состоянию на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста (к северу от Пойма) до Антоновского автомобильного моста (к северу от Олешок). Также ВСУ перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка (53 км северо-восточнее города Херсона) по меньшей мере в двух районах.

"Российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при передислокации подразделений с других участков фронта, если относительно небоеспособных российских формирований и пока незадействованных сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и подразделений российских оккупантов с запада Запорожской области, вероятно, сорвала бы российские оборонительные операции там.

"Российские войска продолжают накапливать силы для поддержки наступательных усилий РФ под Авдеевкой и локализуют наступательные операции в Харьковской и Луганской областях", - сообщают в ISW.

Аналитики считают, что любое потенциальное российское передислоцирование на Херсонское направление, вероятно, ухудшит способность России поддерживать другие операции и усилия.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, 9 ноября на фронте произошло всего 55 боевых столкновений. Российские войска совершили 23 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки и штурмуют с авиацией другие направления.

Отмечалось, что Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

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