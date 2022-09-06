Пленных из "ЛНР" Россия не хочет обменивать, обменивают только россиян.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Как говорят жены, Россия бросила их мужей в украинском плену и не хочет обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны. Единственная возможность увидеть своего мужа - деоккупация", - отмечает он.
При этом Гайдай сообщил, что на металлургическом комбинате работают мужчины из РФ.
"Говорят, что находиться в городе будут не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и поедут к своим семьям", - добавил он.
По его словам, местные военные задерживают на улице этих вахтовиков-россиян для мобилизации, но "потом извиняются и отпускают", поскольку на войну умирать отправляют местных.
"Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. Среди родственников военнослужащих так называемой народной милиции проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших", - сообщает Гайдай.
Ранее бывший командир ССО "Азов" Максим Жорин рассказал, что грустно брать в плен "ДНРовцев", потому что "такой мусор никому не нужен, их даже не включают в списки".