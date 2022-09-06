В Луганскую область приезжают вахтовики из России для работы на металлургическом комбинате.

Пленных из "ЛНР" Россия не хочет обменивать, обменивают только россиян.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Как говорят жены, Россия бросила их мужей в украинском плену и не хочет обменивать. Обменивают только пленных россиян, а мобилизованные из Донбасса никому не нужны. Единственная возможность увидеть своего мужа - деоккупация", - отмечает он.

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При этом Гайдай сообщил, что на металлургическом комбинате работают мужчины из РФ.

"Говорят, что находиться в городе будут не постоянно. И со временем вахтовиков сменят другие, немного подзаработают и поедут к своим семьям", - добавил он.

По его словам, местные военные задерживают на улице этих вахтовиков-россиян для мобилизации, но "потом извиняются и отпускают", поскольку на войну умирать отправляют местных.

"Тем временем в Луганске находится большое количество убитых боевиков, которых трудно опознать. Среди родственников военнослужащих так называемой народной милиции проводят отбор генетического материала для дальнейшей идентификации погибших", - сообщает Гайдай.

Ранее бывший командир ССО "Азов" Максим Жорин рассказал, что грустно брать в плен "ДНРовцев", потому что "такой мусор никому не нужен, их даже не включают в списки".

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