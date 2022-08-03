Жорин пояснил, что русских пленных важно беречь, ведь они составят обменный фонд - это позволит вернуть домой защитников Украины, которые являются пленниками кремля сейчас.

Бывший командир ССО "Азов" Максим Жорин после общения с пленными рашистами пришел к выводу, что это "чистая сволочь".

Об этом он заявил в комментарии для НВ.

"Откровенно говоря, это сволочь, чистая сволочь. Я, в частности, общаюсь с ними, все, кого мы берем в плен, но не могу даже слышать о том, как они оправдываются, что они здесь делают, потому что на самом деле мы все видим. Я знаю точно, что каждая эта мразь знала, куда ехала. Они сознательно стреляют, сознательно убивают украинцев", - сказал Жорин.

Он пояснил, что русских пленных важно беречь, ведь они составят обменный фонд - это позволит вернуть домой защитников Украины, которые являются пленниками кремля сейчас.

"А "ДНРовцы" - это вообще мусор, который абсолютно никому не интересен, их ни в какие списки не берут. Поэтому когда берем в плен и потом узнаем, что это "ДНРовцы", то даже немного расстраиваемся из-за этого", - добавил бывший командир полка "Азов".

Раньше бурят был рад, что ему ампутировали стопу после участия в боевых действиях в Украине.

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