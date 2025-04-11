Ожидается, что союзники обязуются выделить дополнительные миллиарды евро на поддержку Украины.

На заседании Рамштейна европейские союзники срочно усилят военную поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Гили в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Сегодня на этой Контактной группе мы усиливаем нашу поддержку для Украины. Наша задача как министров обороны - доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов в войне", - сказал Гили.

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При этом, он обратился к представителям тех стран, которые сегодня не будут делать объявлений о новых обязательствах по предоставлению Украине дополнительной помощи. "Я настоятельно призываю вас посмотреть еще раз, внимательнее посмотреть, что вы еще можете сделать. Вся военная помощь сейчас поможет Украине воевать сегодня и поможет обеспечить прочный мир завтра", - подчеркнул Гили.

Он добавил, что ВСУ должны быть сильнейшим средством сдерживания от будущих российских атак.

Как сказал Гили, когда президент США Дональд Трамп говорит о мире через безопасность и мир через силу, именно обязательства этой Контактной группы обеспечивают силу для достижения этого мира.

Министр обороны Великобритании добавил, что на прошлом заседании в формате "Рамштайн", которое состоялось в феврале, все 50 стран-участниц сообщили, что активизируются в поддержку Украины.

"Тогда мы вместе обязались предоставить дополнительные 1,5 млрд евро на помощь для Украины. Сегодня мы обязуемся выделить больше миллиардов", - уверяет Гили.

По его словам, Великобритания в этом году выделит 4,5 млрд фунтов на военную поддержку для Украины. Это самая большая сумма, которую потратит его страна.

В то же время, Гили объявил о том, что сегодня Великобритания выделяет 350 млн фунтов для увеличения поддержки украинских защитников на линии фронте. Новый пакет помощи включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч дронов. Также финансирование будет направляться на ремонт техники с поля боя. Эта поддержка усилит украинские войска и укрепит промышленные связи с Украиной.

При этом, по его словам, 2025 год является критическим годом для Украины в войне.

"И это критический момент. Момент для нашей оборонной промышленности активизироваться, и они это делают. Момент для наших военных активизироваться, и они это делают. И момент для наших правительств активизироваться, и мы это делаем. Вместе мы посылаем сигнал России, и мы говорим Украине - что мы выступаем на вашей стороне в борьбе, и мы будем выступать на вашей стороне в мире", - подчеркнул Гили.

Как сообщил Гили, сегодня участие в заседании формата "Рамтайн" принимают представители 51 страны из Европы, Индо-Тихоокеанского региона и Южной Америки. Также министр обороны США Пит Гегсет и президент Украины Владимир Зеленский присоединились к встрече в режиме видеоконференции.

В то же время Зеленский сообщил об ожиданиях от заседания в формате "Рамштайн". "Наш приоритет - ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинцы умеют быть точными.

"Мы научились сбивать уже очень много российского оружия террора. Нам нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех договоренностей, достигнутых ранее.

"Петриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", - сказал президент.

Военная помощь Украине: новости

10 апреля на заседании "Коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, определить четыре приоритетные цели для поддержки Украины. Речь идет об обеспечении безопасного неба и моря, поддержании мира на суше и поддержании Вооруженных сил Украины, которые должны быть сильнейшим средством сдерживания. Также ведется разговор над формированием "гарантийных сил", которые будут решительным и надежным механизмом безопасности, чтобы обеспечить долговременный мир для Украины.

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