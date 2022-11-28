Штаты могут помочь украинцам завершить войну в течение нескольких недель, заявил политолог.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский жестко пристыдил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которая дико радуется ракетным ударам РФ по Украине и принялась рассказывать об исчерпании запасов оружия у США.

"Ежедневный шестичасовой оргазм только на одну тему: что уничтожено в Украине, что сгорело… Это непостижимо вообще. Это страшно для русского народа. Это значит, что нам придется лет 20 проводить через процесс внутренней денацификации и покаяния за эти преступления", – заявил он.

Эксперт признался, что для него два самых отвратительных преступника сегодня – это Скабеева и Путин. По его словам, они оба закончат на скамье подсудимых процесса военных преступников.

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Реагируя на лживые заявления Скабеевой о немощи США, Пионтковский отметил, что Штаты могут помочь украинцам завершить войну в течение нескольких недель: "Это прекрасно осознает российский генеральный штаб".

Российская пропагандистка Скабеева: скандальные заявления

Скабеева периодически истерит из-за Украины Не так давно она призывала уничтожить украинскую железную дорогу, возмутившись, что та стабильно работает.

Также пропагандистка случайно "спалила" истинные планы Кремля в отношении Украины.

Из-за призывов к вооруженной агрессии против Украины Скабеевой сообщили о подозрении.