Политолог и публицист Андрей Пионтковский жестко пристыдил российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, которая дико радуется ракетным ударам РФ по Украине и принялась рассказывать об исчерпании запасов оружия у США.
"Ежедневный шестичасовой оргазм только на одну тему: что уничтожено в Украине, что сгорело… Это непостижимо вообще. Это страшно для русского народа. Это значит, что нам придется лет 20 проводить через процесс внутренней денацификации и покаяния за эти преступления", – заявил он.
Эксперт признался, что для него два самых отвратительных преступника сегодня – это Скабеева и Путин. По его словам, они оба закончат на скамье подсудимых процесса военных преступников.
Реагируя на лживые заявления Скабеевой о немощи США, Пионтковский отметил, что Штаты могут помочь украинцам завершить войну в течение нескольких недель: "Это прекрасно осознает российский генеральный штаб".
Российская пропагандистка Скабеева: скандальные заявления
Скабеева периодически истерит из-за Украины Не так давно она призывала уничтожить украинскую железную дорогу, возмутившись, что та стабильно работает.
Также пропагандистка случайно "спалила" истинные планы Кремля в отношении Украины.
Из-за призывов к вооруженной агрессии против Украины Скабеевой сообщили о подозрении.