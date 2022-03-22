Расследование продолжается.

Российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщили о подозрении из-за призывов к вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, гражданам РФ сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Отмечается, что ради оправдания в глазах граждан РФ военных преступлений и преступлений против человечности, руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медийных лиц, общественных деятелей и известных личностей.

По данным следствия, пропагандисты Киселев и Скабєєва в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства государства-агрессора и призывали к захвату вооруженными силами РФ территорий суверенной Украины.

"В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершающих военные и другие преступления, связанные с российской агрессией, объявление их в международный розыск и наложение ареста на активы, где бы они не находились", - подчеркнули в ОГПУ.

Уточняется, что за совершение этого преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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