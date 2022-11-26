"У США есть страх прыжка в неизвестность", - сказал политолог.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Вашингтон стремится обеспечить контролируемый распад РФ.

"Я думаю, что там вот на чаше весов две вещи. Да, они за победу сейчас. Они согласились, они за победу Украины. С другой стороны традиционная осторожность Америки. Я приведу пример - он поможет понять нелепость американского сознания. 1991 год. Там президент покруче был, чем Байден. Буш-старший - победитель в "холодной войне". Он приехал в Киев, август девяносто первого года. Выступал не в Верховной Раде, потому что не было тогда Верховной Рады, был Верховный Совет. Он призывал украинцев, ну чуть ли не слёзно, что ни в коем случае не настаивайте на своей независимости. Его освистали даже коммунисты. Это показывает о полном не понимании американцами психологии украинцев. У США есть страх прыжка в неизвестность", - сказал Пионтковский.

Он отметил, что погибель Москвы началася не в 1991 году, а в 2022 году.

"Распад вот этой тысячелетней, если хотите империи Чингисхана и частью которой была Московия, он происходит не в девяносто первом, он происходит сейчас. В девяносто первом это был такой половинный распад. Майдан начался, потому что надоела власть Москвы и её влияние", - убежден политолог.

Также Пионтковский добавил, что США хотят обеспечить "управляемый процесс распада России". Причем руководимый не украинцами, а американцами.

"Традиционная такая вот школа политической мысли - всё должно быть управляемым, осторожным", - говорит эксперт.

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