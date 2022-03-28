Пропагандистка призналась, что на самом деле в Кремле планировали захватить Украину, но не удалось.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева случайно "спалила" истинные планы Кремля в отношении Украины.

Об этом свидетельствует фрагмент очередной пропагандистской программы.

По методичке Кремля федеральные каналы только то и делают, что обсуждают "спецоперацию" в Украине. На этот раз Скабеева внезапно заявила, что РФ на самом деле хотела захватить Украину, а не "освобождать" украинцев.

"Огромное европейское государство... Месяц спецоперации. Захватить страну так быстро, очевидно, невозможно. "Демилитаризовать" так быстро невозможно", - заявила Скабеева, перечеркнув ложь режима Путина об "освободительной спецоперации".

Напомним, что ранее украинская журналистка и пиарщица Анна Салата "слила" в сеть номер одной из самых главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой.

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