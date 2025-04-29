Как рассказал летчик, эта атака была на рассвете, поэтому он четко видел цель в прицеле.

Воздушные силы показали боевую работу пилота истребителя МиГ-29 по российскому ударному дрону "шахед". Видео опубликовало Воздушное командование "Запад".

"Denfix - летчик бригады тактической авиации воздушного командования "Запад". Одна из его задач - уничтожение российских крылатых ракет и ударных дронов. Враг увеличивает их количество во время своих атак. Для отражения ракетных ударов привлекаются все силы и средства: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы. При необходимости в небо для перехвата целей поднимается истребительная авиация", - говорится в публикации.

Россияне, как правило, атакуют Украину "шахедами" ночью, но в последнее время атаки осуществляют и утром. На счету этого пилота - более двух десятков уничтоженных целей. Он отметил, что выявлять и уничтожать дроны засветло легче.

"В отличие от ночной боевой работы, я хорошо видел цель в прицеле. После подрыва я был счастлив, что делаю доброе дело и что удалось своими глазами увидеть уничтоженный вражеский дрон, который не долетел до цели и не уничтожил ничего на нашей родной земле", - прокомментировал пилот.

Атаки России на Украину

Как известно, с начала мирных переговоров, которые возглавили Соединенные Штаты Америки, Москва не прекращала обстреливать Украину. Также Кремль отказывается пойти на полное прекращение огня, на которое уже согласился Киев.

После очередной жестокой атаки, в результате которой в Святошинском районе Киева погибли 12 человек и пострадали еще 90, американский президент Дональд Трамп призвал Путина остановиться и пойти на переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из интервью ответил, что захватническая армия Российской Федерации продолжит бить по Украине.

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