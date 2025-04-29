Тревога охватила несколько областей.

Этой ночью на территории Киевской области противовоздушная оборона сбивает российские дроны-камикадзе типа "Shahed". Об этом сообщают в областной военной администрации.

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Обновлено в 01:20: БПЛА на востоке Сумщины, на границе Харьковщины и Сумщины, на востоке и западе Харьковщины, а также на севере Киевщины.

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Обновлено в 00:58: Ударный БПЛА летит на Сумы с юга.

Обновлено в 00:56: В Киеве раздаются звуки взрывов. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе ПВО.

Обновлено в 00:50: Военные предупреждают о "шахедах" на севере Киевщины, они держат курс на Киев. В столице уже объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 00:40: Согласно данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские беспилотники фиксируют на границе Харьковщины и Сумщины, на востоке Сумщины, на западе Черниговщины и на юге Одесской области.

Атаки России на Украину

Как известно, с начала мирных переговоров, которые возглавили Соединенные Штаты Америки, Москва не прекращала обстреливать Украину. Также Кремль отказывается пойти на полное прекращение огня, на которое уже согласился Киев.

После очередной жестокой атаки, в результате которой в Святошинском районе Киева погибли 12 человек и пострадали еще 90, американский президент Дональд Трамп призвал Путина остановиться и пойти на переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из интервью ответил, что захватническая армия Российской Федерации продолжит бить по Украине.

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