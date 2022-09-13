Россиянам нужно объяснить поражение элитного подразделения под Харьковом.

Россияне после побега из Харьковской области утверждают, что якобы столкнулись там с силами НАТО.

Как отметил военный эксперт Михаил Притула в эфире марафона FREEДОМ, вероятно, россияне испугались и перепутали.

"Они говорят сейчас в своих пабликах, что они там столкнулись с войсками НАТО. Хотя у нас войск НАТО никто еще не видел. Может с перепугу подумали, что это действительно там войска НАТО. Для российского зрителя, находящегося в глубинке, верит российскому телевизору, это вполне адекватная информация. Скажут, что войска НАТО – надо как-то объяснить, почему была разбита российская армия, передовые элитные подразделения", – сказал он.

Также эксперт подметил, что россияне сбежали так далеко, как ВСУ не ожидали.

"Они не смогли догнать российскую армию. Где они остановились сейчас разбирается наша разведка, потому что на самом деле они убежали немного дальше, чем рассчитывала украинская армия. Насколько мне известно, они продолжают бежать. В основном командный состав, который оставляет своих военных без управления, без снабжения, без снарядов", – сказал он.

Как писал УНИАН, британская разведка сообщила, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины разгромили 1-ю гвардейскую танковую армию Российской Федерации, которую готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 6 тысяч квадратных километров.

В частности, воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

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