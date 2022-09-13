Президент поблагодарил украинских военных и заверил, что движение наших войск продолжается.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства.

Об этом он заявил в своем видеообращении в конце 201-го дня войны.

"С первых чисел сентября и до сих пор наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины - на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается. Я благодарю 57-й отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на Южном направлении. Спасибо 59-й отдельной мотопехотной бригаде за неуклонное движение вперед несмотря ни на что - несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов. Спасибо бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага. Ребята, вы настоящие герои!" - подчеркнул глава государства.

Видео дня

Также он поблагодарил наших зенитчиков.

"Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но при этом большинство ракет террористов удалось сбить. 9 из 12 ракет были сбиты. 7 ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" и 2 ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Спасибо вам, наши защитники, наши защитницы!" - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером, 12 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов почти 6 тысяч квадратных километров территории нашей страны.

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