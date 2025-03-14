Украина начала формировать монитонинговую группу для контроля возможного перемирия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина начала формировать национальную команду для осуществления контроля, если на всей линии фронта будет введено перемирие. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал на совместном брифинге с Федеральным министром европейских и международных дел Республики Австрия Беатой Майнль-Райзингер в Киеве.

Как отметил Сибига, сразу после возвращения из Джедды украинская переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах проведенной встречи с американской стороной, с соответствующими предложениями по дальнейшему развитию.

"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - подчеркнул Сибига.

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Министр добавил, что линия фронта на сегодня с ежедневными боями составляет более 1,3 тыс. км. Он напомнил о негативном опыте в рамках Минского процесса, когда 25 раз провозглашались перемирия, которые нарушались Россией.

"И во избежание возможных провокаций с российской стороны нужно быть готовыми. Поэтому сейчас все будет направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями, в том числе, будущего видения относительно договоренности или плана для достижения справедливого и устойчивого мира для Украины, и безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины", - сообщил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что такая работа уже ведется.

Перемирие с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, 11 марта Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия не согласна на временное перемирие.

В то же время кремлевский правитель Владимир Путин неопределенно ответил на предложение США прекратить огонь на фронте на 30 дней. По словам Путина, Россия поддерживает "саму идею закончить конфликт мирно" и он не исключает, что обсудит перемирие с американским президентом Дональдом Трампом. При этом Москва хочет, чтобы на время перемирия Украина не проводила мобилизацию и подготовку военнослужащих, а также не получала от союзников вооружения.

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