Перемирие на Донбассе: сутки в зоне ООС прошли без вражеских обстрелов

Военные готовы реагировать на на любые действия с вражеской стороны.

За минувшие сутки, 15 августа, в зоне ООС не зафиксировано обстрелов украинских позиций со стороны противника. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Читайте такжеЗавершение войны на Донбассе быть не может быть за счет потери суверенитета - СНБО

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, военные и дальше соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация на Донбассе:

Двадцатые сутки подряд, с тех пор объявлен режим прекращения огня , который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, саперы ГСЧС разминировали около 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 47 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они осуществляли работы на 22 объектах и полностью отремонтировали один из них.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram