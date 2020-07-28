Перемирие на Донбассе: политолог сравнил действия Украины с тактикой Израиля по Палестине

По словам эксперта, Украина и укрепляет обороноспособность, и ведет переговоры.

Украина использует в отношении Донбасса ту же тактику, что и Израиль в отношении Палестины.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" политолог Андрей Бузаров, оценивая режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля.

"Ситуация на Донбассе не поменялась в целом. Но любое прекращение огня – это позитивно. Мы используем тактику, которую использует Израиль по отношению к Палестине в течение многих лет – одной рукой мы укрепляем обороноспособность, но с другой стороны ведем переговоры. Другого варианта за шесть лет никто предложить не смог", - заявил Бузаров.

Читайте такжеВ штабе ООС рассказали, как прошли первые сутки перемирия на Донбассе

Эксперт отметил, что все разговоры о Будапештском меморандуме (привлечении к переговорам по Донбассу стран-подписантов Будапештского меморандума, то есть Украины, России, Великобритании и США - Ред.) и иных вариантах разрешения конфликта не имеют практической реализации.

"Наши западные партнеры шесть лет поддерживают Минские соглашения. Я не помню, чтобы они предлагали другие варианты", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе президента прокомментировали единичные обстрелы на Донбассе во время перемирия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram