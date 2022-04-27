Согласно свежему перехвату, представленному украинскими спецслужбами, целая воинская часть РФ отказалась возвращаться на войну.

Россияне боятся идти на войну в Украину и начинают бунтовать. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения "встретились" с украинскими бойцами.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, перехваченных СБУ.

Согласно свежему перехвату, представленному украинскими спецслужбами, целая воинская часть РФ отказалась возвращаться на войну.

"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела назад возвращаться, понимаешь? "Отказники", понял?", – сказал один из оккупантов.

Его товарищ, стоящий где-то рядом с Изюмом добавил, что их единственное желание – дождаться возвращения к месту дислокации и остаться там. Ведь из 60 танков, которые были у него в полку, осталось 10, половина личного состава уничтожены или ранены, также много солдат в плену.

Накануне СБУ опубликовала шокирующий перехват разговора командира российского разведбатальона с корректировщиком огня, посвященный "мужественному" расстрелу детей и стариков.

Еще в одном перехвате оккупант сам опроверг фейк РФ о "взятии" Рубежного и признал, что даже "элитные" подразделения РФ сильно страдают от украинских защитников.

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