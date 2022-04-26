Захватчик отметил, что в наступление некому идти, поскольку каждое подразделение разбили ВСУ.

Российский оккупант сам опроверг фейк о якобы взятии Рубежного на Луганщине.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный СБУ.

"Я же тебе говорю, за щеку только взяли. Ни*уя не взяли. Здесь кричат "вперед-вперед", бл*дь, а идти некому... Мне тоже рассказывали, мол, по телеку передавали, что Рубежное взяли. Х*й там взял что! На месте стоим", - рассказал один из оккупантов, находящийся на Луганщине.

Захватчик признал, что даже "элитные" подразделения РФ сильно страдают от украинских защитников.

"Тут вон и спецназ русский приезжал ... Тоже пи*ды получили немного, прошлой ночью", - признался россиянин.

Кроме того, досталось и чеченцам, поэтому вместо боевых действий они "взяли под себя" вывоз уворованного в Украине имущества.

"Чечены п*зди получили и больше никуда не ходят... Занимаются "эвакуацией": сюда фуры с колбасой гонят, а обратно – фуры с золотом! Типа "гуманитарку" сюда, а отсюда награбленное тащат, п"доры", - отметил недовольный захватчик.

Как сообщал УНИАН, оккупанты боятся идти в наступление на территории Харьковской области из-за успешных оборонительных действий ВСУ. Они переживают за свою жизнь. А мобилизованных мужчин из так называемых "ДНР" и "ЛНР" кадровые российские военные используют в качестве живого щита.

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