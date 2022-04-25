В СБУ отмечают, что украинские военные сделают все, чтобы наказать решистов на поле боя.

Российские захватчики цинично расстреливают школьников и пожилых людей на юге Украины, называя это "проявлением мужества"

Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведбатальона с корректировщиком огня.

"Через мост ходят дети, бабушки. Вот недавно прошли девять человек. Шли вроде бы с портфелями, дети куда-то в школу как будто идут. Отрабатывать их не стал сейчас. Пропущу их пока", – говорит корректировщик.

На что командир говорит ему, чтобы он был "мужественным".

Жалеешь, да, пока?"

"Пропущу пока".

"Ааа, на обратке, да? Понятно. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Мы с тобой".

В свою очередь, в СБУ отмечают, что этот разговор, как и тысячи других, ляжет в доказательную базу, которую Украина будет использовать против военных преступников РФ. А наши военные сделают все, чтобы наказать решистов на поле боя.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что прямо сейчас на Запорожском направлении происходят "новые Бучи", зверства россиян фиксируют сразу в трех местах.

Это будет продолжаться до тех пор, пока у нашей страны не будет достаточно оружия для отвоевания захваченных территории, подчеркнул он.

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