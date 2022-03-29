В то же время более сложные вопросы будут определяться министрами иностранных дел Украины и Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сегодня в рамках переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле был получен наиболее ощутимый прогресс со времени начала переговоров между двумя странами.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

"Сегодня, мы рады видеть, что сближение между сторонами усилилось на каждом этапе. Консенсус и общее понимание были достигнуты по некоторым вопросам", - заявил Чавушоглу.

В то же время, как сказал Чавушоглу, более сложные вопросы будут определяться министрами иностранных дел Украины и Турции.

"Мы видим, что более сложные вопросы будут решаться на высших уровнях. В следующий период, предполагается, что министры иностранных дел обеих стран встретятся и придадут окончательную форму общему пониманию. Затем на повестке дня встреча обоих президентов", - подчеркнул Чавушоглу.

Также турецкий министр отметил, что сегодняшние переговоры являются показателем доверия к Турции.

Чавушоглу отметил, что турецкая сторона провела отдельные встречи с украинской и российской делегациями и обсудил вопросы гуманитарной помощи и гуманитарных коридоров.

"Мы эвакуировали более 16 тыс 500 граждан из Украины. Мы продолжаем работать в координации со сторонами и международными организациями для эвакуации наших граждан и граждан других стран", - сказал он и добавил, что также обсуждался вопрос безопасности судоходства для турецких кораблей в регионе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Председатель фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, а ныне представитель украинской делегации на переговорах с Россией, Давид Арахамия заявил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны, которую начала Россия против Украины.

По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

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