Будут обсуждаться принципиальные разногласия в видении Украины и РФ будущего договора о гарантиях безопасности.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией, заявляет, что Украина надеется через две недели пригласить страны-гаранты безопасности Украины для многосторонних переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам первого раунда переговоров с РФ в Стамбуле.

"Мы в ближайшие две недели будем продолжать переговоры с Российской Федерацией и мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Я думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить страны-гаранты к участию в многосторонних переговорах. До этого времени, как сказал глава нашей делегации, должны состояться согласования наиболее принципиальных разногласий на самом высоком политическом уровне", - сказал Чалый.

Чалый объяснил, что если на самом высоком политическом уровне будут найдены эти окончательные договоренности, тогда будет готовиться многосторонняя конференция.

"В ней примут участие высшие должностные лица стран-гарантов и будет подписан этот многосторонний договор", - сказал Чалый.

Договоров о безопасности для Украины: что известно

Во вторник, 29 марта, состоялся первый раунд переговоров Украины с РФ в Стамбуле.

Украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны, которую начала Россия против Украины.

По итогам советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как будут имплементировать этот договор.

По словам дипломата Александра Чалого, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации, в Договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

В то же время Украина готова зафиксировать внеблоковый статус без вступления в военно-политические союзы.

По словам Чалого, договор должен содержать гарантии, "которые фактически равны статье 5 НАТО".

"Мы, как это требует Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, а также не будем размещать на нашей территории военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов", - заявил Чалый.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который участвует в переговорах делегаций Украины и РФ, сообщил, что среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

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