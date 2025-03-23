Во время переговоров делегаций в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно в отношении прекращения огня на Черном море.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает Reuters. "Вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник [24 марта] определенный реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море по кораблям между обеими странами", – рассказал Уиткофф.
Также он поделился личным мнением о российском диктаторе Владимире Путине. Уиткофф сказал, что чувствует будто тот "хочет мира".
Напомним, в Эр-Рияде уже началась встреча представителей США и Украины. Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, на столе переговоров, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.
Переговоры в Саудовской Аравии
Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча украинской и американской сторон пройдет 23 марта.
Встреча представителей США и РФ запланирована на 24 марта.
22 марта член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что будет обсуждаться и согласовываться в ходе нового этапа переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.