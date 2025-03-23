Также он поделился личным мнением о российском диктаторе Владимире Путине.

Во время переговоров делегаций в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно в отношении прекращения огня на Черном море.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщает Reuters. "Вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник [24 марта] определенный реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море по кораблям между обеими странами", – рассказал Уиткофф.

Также он поделился личным мнением о российском диктаторе Владимире Путине. Уиткофф сказал, что чувствует будто тот "хочет мира".

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Напомним, в Эр-Рияде уже началась встреча представителей США и Украины. Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, на столе переговоров, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Переговоры в Саудовской Аравии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча украинской и американской сторон пройдет 23 марта.

Встреча представителей США и РФ запланирована на 24 марта.

22 марта член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что будет обсуждаться и согласовываться в ходе нового этапа переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

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