Путин пытается тянуть время, заявил депутат.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что будет согласовываться в ходе нового этапа переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

"Украинская делегация будет встречаться с представителями США в Саудовской Аравии, будут продолжать согласовывать перечень объектов, которые прежде всего не могут быть объектами атак со стороны Российской Федерации. Такой перечень подготовлен, и наша делегация везет его в Эр-Рияд, - отметил он в интервью Radio NV. - Наверное, будут еще какие-то договоренности по поводу прекращения огня, но все зависит от позиции нашего врага".

Депутат напомнил, что Украина согласилась на предложение президент США Дональда Трампа о 30-дневном полном прекращении огня, а российский правитель Владимир Путин - нет. Вениславский не исключил, что американский лидер может повлиять на Россию:

Видео дня

"Путин пытается тянуть время, он считает, что это затягивание будет играть на руку РФ… Это тактика Путина. Потому я не исключал бы, что действительно все это перейдет в какой-то длительный процесс. Но, с другой стороны, Трамп заявлял о необходимости быстрого прекращения огня. Потому я думаю, что, если Россия будет дальше использовать это как алгоритм своего поведения, то Трамп может воспользоваться болезненными методами для влияния на Россию".

Новые переговоры в Саудовской Аравии - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Саудовской Аравии состоятся встречи делегаций США, Украины и России: "Я так понимаю, структура такая, что будет встреча Украины с Америкой, а потом - Америки с Россией. Или это будут параллельные такие встречи в одной стране на одну тематику".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что новая встреча с американцами будет не политическая, а техническая:

"Это встреча, на которой должны определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые сегодня есть на столе переговоров".

Вас также могут заинтересовать новости: