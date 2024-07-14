По словам Игоря Олейника, Украина может выиграть в войне только в случае, если Россия "разрушится изнутри".

Вероятные "мирные" переговоры с Россией в рамках второго "Саммита мира" станут возможностью для россиян "потянуть время". Об этом в интервью TSN.ua сказал командир взвода радиационной, химической и бактериологической защиты одной из бригад Игорь Олейник.

По его словам, единственным пунктом возможных переговоров с государством-агрессором может быть вывод российских войск с территории Украины.

"А дальше, после того, как они оставят нашу территорию, война не закончится также. Если это вообще случится, то война не закончится. Не хотелось бы договоренности, скажем так, на их условиях, мягко говоря. За счет договоренности - нет", - считает военный. Видео дня

По его убеждению, Украина может выиграть в войне только в случае, если Россия "разрушится изнутри".

"Тогда есть шанс очень-очень хороший на победу. Это сто процентов. Если она распадется, тогда уже есть шанс. Это какие-то массовые восстания должны быть? Армия, охрана? Чтобы верить в этот сценарий? Это трудно. Ну все, есть шансы, но есть большие, есть маленькие. Шансы на это, думаю, очень маленькие, потому что там аппарат, который сидит при руководстве... Там если кто-то один появится, то его быстро зажмут. Нет оппозиции к той власти, которая там есть. Там надо просто, чтобы все сломалось сразу изнутри. Внешние какие-то факторы со стороны населения нашего врага? Это очень мало шансов на такое", - сказал Олейник.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Накануне президент Чехии Петер Павел призвал РФ и Украину к переговорам. По его мнению, при нынешних обстоятельствах нет реалистичного варианта, как вернуть украинские территории.

Также УНИАН сообщал, что Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года. По данным издания El Pais, венгерский премьер Виктор Орбан выяснил мнение глав РФ и Китая во время встреч с ними.

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